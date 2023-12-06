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Spor

Nicolo Zaniolo'yu yerden yere vurdular! İngiltere'de gündem oldu

İngiltere'de Nicolo Zaniolo performansıyla alay konusu oldu. Sezon başında Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralık olarak giden İtalyan yıldız, eleştirilerin hedefi haline geldi. İşte Nicolo Zaniolo haberinin detayları...

6 Aralık 2023 Çarşamba 22:05 - Güncelleme:
Nicolo Zaniolo'yu yerden yere vurdular! İngiltere'de gündem oldu
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Sezon başında Galatasaray'dan ayrılarak satın alma opsiyonuyla birlikte Aston Villa'nın yolunu tutan Nicolo Zaniolo, beklenen performansı gösterebilmiş değil. Henüz takımına skor katkısı veremeyen ve son maçlarda yedek kulübesine hapsolan genç futbolcu, Ada basınında alay konusu oldu.

NİCOLO ZANİOLO İÇİN AĞIR ELEŞTİRİLER

İngiliz basınında çıkan haberde Nicolo Zaniolo için oldukça ağır eleştirilere yer verildi. Kiralık bedeli olarak 5 milyon Euro ödenen forvet oyuncusu için, "Ona olan itibar sıfır. Şu ana kadar sergilediği performans hayal kırıklığı yarattı." yorumları yapıldı. Haberde ayrıca takımın teknik direktörü Unai Emery'nin genç futbolcunun arkasında durduğu belirtilirken, "Gol, asist yok. Dört sarı kart gördü. Emery ona güvenmeye devam etti ancak karşılığını alamadı." sözlerine de yer verildi.

İTALYA TEKNİK DİREKTÖRÜ SPALETTİ DE ELEŞTİRDİ

Haberde, İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Luciano Spaletti'nin de Nicolo Zaniolo ile ilgili yaptığı yorumlara yer verildi. Tecrübeli çalıştırıcı ifadelerinde, "Doğru olmayan alışkanlıkları var." Bu konuda onunla konuşuyorum." Sözlerini kullanmıştı.

İSTATİSTİKLERİ ALAY KONUSU OLDU

İtalyan oyuncunun Londra merkezli bir istatistik sitesinde paylaşılan verileri, Ada basını gündeminde alay konusu oldu. 24 yaşındaki futbolcunun zayıf ve güçlü yanlarını içeren bir grafik yapan site, güçlü yönlerin altını boş bırakırken, zayıf yönlerini 6 madde halinde sıraladı. Bu paylaşım, İngiliz medyasında oldukça fazla etkileşim alarak, en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

GALATASARAY TARAFTARI GERİ DÖNMESİNİ İSTİYOR

Haberde son olarak Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'a geri dönebileceği belirtildi. Taraftarların, sarı kırmızılı formayla başarılı maçlara imza atan hücum oyuncusu için, "Galatasaray taraftarı onu tekrar takımda görmek istiyor." denildi.

Star Gazetesi

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