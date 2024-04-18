Nihat Kırmızı, Muslera transferini açıkladı!

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı, Radyospor'a açıklamalarda bulundu.

Nihat Kırmızı yaptığı açıklamada, "Beklentimiz ilk iç saha maçında, yani Pazar günü, Pendikspor maçında Süper Kupa'nın getirilmesi yönünde. Maçtan önce inşallah kupamızı alacağız. Genelde ilk iç saha maçında kupa veriliyor. Bizim de beklentimiz bu yönde" dedi.

"BAŞA BAŞ KALIRSA BİTİRİR"

Şampiyonluk yarışına da değinen Kırmızı, "Genelde, Galatasaray'ın son düzlükte hamleleri daha iyidir. Rakibiyle başa baş kalırsa önde bitirir. Bu sezon da umarım böyle olacak. Dikkatli olmamız lazım. Çok çalışmamız lazım. Tüm bunları yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"BANKALAR BİRLİĞİ, TRANSFER"

Ekonomik özgürlük açısında Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmanın çok önemli olduğuna vurgu yapana Nihat Kırmızı, 'Bu anlaşmayla gelirlerin yarısı bankalar birliğine gidiyor. Bu da kulüp giderlerinin karşılanması zor oluyor. Özellikle transferlerde çok büyük sorun yaşanıyor. Bankalar Birliği anlaşması ilk yapıldığı dönemde çok iyiydi. Özellikle döviz yapılandırması konusunda, ama şimdi çıkmak doğru olan yol. Başkan Dursun Özbek göreve geldiğinden bu yana en çok bu konuda çaba sarf ediyor. Bu anlaşmadan çıktığımız anda gelirlerimiz artacak. Umarım seçimden sonra da başkanımız devam edecek. Bankalar Birliği'nden çıkıldıktan sonra gelirlerimiz yarısın gitmesini engelleyeceğiz' dedi.

"MUSLERA İLE ANLAŞMA"

Fernando Muslera ile yeni sözleşme konusunda anlaşıldığını dile getiren Nihat Kırmızı, 'Başkanımız yaklaşık 1 ay önce Muslera ile görüştü. Kendisiyle anlaştı. Muslera başkanımızın söylediği söz üzerine söz söylemdi. Fernando Muslera tam bir Galatasaraylı, önümüzdeki sezon ve mümkünse sonraki senelerde devam edeceğiz. 1+1 yıllık bir yeni sözleşme söz konusu; ama biz çalışabildiğimiz kadar Muslera ile devam etmek yönünde' şeklinde konuştu.