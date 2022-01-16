Nihat Kırmızı: Türk futbolunun yüzde 70-80'i Galatasaray'dan ibarettir

16 Ocak 2022 Pazar 23:15 - Güncelleme: 16 Ocak 2022 Pazar 23:15

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Atakaş Hatayspor, Galatasaray'ı 4-2 mağlup etti. Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent, takımın başındaki ilk maçında sahadan puansız ayrıldı.

Bu sonuçla Galatasaray, haftayı 27 puanla 13. sırada tamamlarken, Atakaş Hatayspor ise 35 puan ile 3. sırada yer aldı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Sportif A.Ş Yöneticisi Nihat Kırmızı, "Bence en çok bugün Fatih hoca kazanmamızı isterdi. Bundan sonraki maçlarımızı da en çok Fatih hoca kazanmamızı ister. Çünkü Fatih hoca, Galatasaraylı. Herkes kadar Galatasaraylı, belki de herkesten daha fazla." dedi.

"TAKIMIN HERHANGİ BİR MAAŞ SORUNU YOK"



Oyuncuların maaş ödemeleri hakkındaki iddialar hakkında da konuşan Kırmızı, "Takımın herhangi bir maaş sorunu yok. Birileri bunu yazmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

"TÜRK FUTBOLUNUN %70-80'İ GALATASARAY'DAN İBARETTİR"



Galatasaray Yöneticisi Nihat Kırmızı, "Türk futbolunun %70-80'i Galatasaray'dan ibarettir. Biz olmasak Avrupa'ya takım bile gönderemeyiz. Galatasaray'ın bu sene Avrupa'ya gidemeyecek olması, Türk futbolu için büyük bir kayıptır." şeklinde konuştu.