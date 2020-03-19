Nihat Özdemir: ''Hedefimiz en kısa sürede liglerin başlaması''

19 Mart 2020 Perşembe 18:07 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 18:07

Türkiye Futbol Federasyonu Nihat Özdemir, liglerin ertelenme kararının ardından açıklama yaptı.

Liglerin seyircili dönmesi için çalışma yaptıklarını belirten Özdemir, "Türk futboluna, Türk sporuna yön çizecek önemli kararlar almış durumdayız. Liglerimizi erteliyoruz. Tarih, yapacağımız çalışmalar sonucunda belli olacak. Hedefimiz, en kısa sürede tekrar liglerimizin başlaması, hem de seyircili maçlarla dönmek istiyoruz. Takvimi, Türkiye'nin olumlu gidişini de gözleyerek belirleyip, paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş kısa bir süre önce ""Dünya ayakta, insan sağlığı önemli. Takvim yeniden yapılır. Örneğin, Haziran ayı boş, o süreçte ligler tamamlanabilir" açıklamasını yapmıştı.

HİDAYET TÜRKOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

Devlet olarak bu zaman kadar atılmış adımlar bizleri çok mutlu etti. Sayın Bakanımıza teşekkür ederiz. Dünya olarak zorlu bir günden geçiyoruz. Sporcularıların çekincelerini, kaygılarımızı her zaman Bakanımıza bildiriyorduk. Alınan bu karar, herkesi mutlu etmiştir. Bundan sonra alacağımız tedbirleri görüştük. Hijyen konusunda federasyonlar olarak gerekenleri yapacağız. Federasyonlar olarak, sporculardan, antrenörlerden, hakemlerden isteklerimiz farklı olacak. Kendilerine iyi bakmalarını isteyeceğiz.

MEHMET AKİF ÜSTÜNDAĞ'IN AÇIKLAMALARI

Türk sporu için en iyi kararı tartıştık. Federasyonların görüşlerine Bakanımız önem verdi. Kendisine teşekkür ederiz. Türk sporu için hayırlı olsun. Bu alınan karar, burada bırakılmamalı. Voleybol branşı olarak zor bir süreçteyiz. Olimpiyat hazırlığı bizim için çok önemli, birçok organizasyon ertelendi. Planlı ve programlı ilerlememiz gerekiyor. Bunu kulüplerimizle yapacağız.