Nihat Özdemir'den yeni MHK başkanı açıklaması

27 Ekim 2021 Çarşamba 11:13 - Güncelleme: 27 Ekim 2021 Çarşamba 11:13

Nihat Özdemir yeni MHK başkanı ve yabancı kuralıyla ilgili konuştu. MHK için Kulüpler Birliği ile ortak çalıştıklarını dile getiren Nihat Özdemir, yeni MHK'nin 1-2 gün içinde göreve başlayacağını duyurdu. Öte yandan yabancı kuralına da değinen Nihat Özdemir, gelecek sezon 7+4, bir sonraki sezon ise 6+5 kuralının uygulanacağını duyurdu.

Nihat Özdemir'in açıklamaları şöyle:

"MHK için Kulüpler Birliği ile ortak 5 kişilik bir çalışma grubu oluşturduk. Sistemin nasıl gelişeceğini, adaletli tayin, gözlemciler, akraba ilişkileri, bütün detaylarına kadar çalışma yapılıyor. 1-2 gün içinde yeni MHK göreve gelecek.

Gelecek sene yabancı kuralını 7+4, ondan sonraki sene de 6+5 yapmakta kararlıyız."