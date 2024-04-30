İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Nisan 2024 Salı / 22 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5165
  • EURO
    34,9582
  • ALTIN
    2438.52
  • BIST100
    10082.8
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Nijerya Milli Futbol Takımı'nda Finidi George dönemi
Spor

Nijerya Milli Futbol Takımı'nda Finidi George dönemi

Nijerya Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlüğe Finidi George getirildi.

AA30 Nisan 2024 Salı 01:01 - Güncelleme:
Nijerya Milli Futbol Takımı'nda Finidi George dönemi
ABONE OL

Nijerya Futbol Federasyonu, Jose Peseiro'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunun Finidi George'a emanet edildiğini duyurdu.

Futbolculuk döneminde Ajax, Real Betis, Mallorca ve Ipswich Town gibi ekiplerde oynayan George, Nijerya Milli Takımı'nda 62 maça çıkıp 6 gol atmıştı.

Teknik direktörlük kariyerinde ülkesinin Enyimba takımıyla şampiyonluk yaşayan 53 yaşındaki Nijeryalı çalıştırıcı, milli takımda yaklaşık iki yıl boyunca Peseiro'nun yardımcılığını üstlendi.

Afrika Uluslar Kupası finalinde Fildişi Sahili'ne 2-1 yenilerek kupanın bir adım uzağında kalan Nijerya'da Peseiro ile yollar ayrılmıştı.

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri C Grubu'nda mücadele eden Nijerya Milli Takımı, haziranda Güney Afrika ve Benin ile karşılaşacak.

  • Finidi George
  • Nijerya Futbol
  • Teknik Direktör

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.