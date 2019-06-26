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Nijerya yoluna kayıpsız devam ediyor

2019 Afrika Uluslar Kupası B Grubu maçında Nijerya, Gine'yi 1-0 mağlup etti.

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Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 32'ncisi Mısır'da gerçekleştirilen organizasyonda, B Grubu'nda Nijerya ile Gine karşı karşıya geldi.

İskenderiye şehrinde aynı adı taşıyan stadyumda oynanan mücadelede Nijerya, daha önce Kasımpaşa forması da giyen Kenneth Omeruo'nun 73. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

Kupada, dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi dört grup üçüncüsü son 16'ya kalacak.

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