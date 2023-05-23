Nikola Jokic'ten MVP açıklaması!

Denver Nuggets'ın süperstari Nikola Jokic, Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid'in 2022-23 sezonunun MVP ödülünü hak etmediğini iddia edenlere tepki gösterdi.

Nuggets'in Bati konferansı finallerinde Los Angeles Lakers'a karşı kazandığı ve NBA Finallerine yükselmeyi başardığı 4. maç sonrası Jokic, playofflarda beklenen performansı gösterememiş olan Embiid'in bu sezon MVP ödülünü almasını eleştirenlere şu şekilde değindi:

"Artık MVP'ler üzerine hiç düşünmüyorum ve insanların Embiid'in kazanmamış olması gerektiğini söylemesi bence hiç hoş değil. Bence kazanmalıydı.

Eğer izlediyseniz, kendisi tüm sezon boyunca son derece sağlam basketbol oynamıştı. 82 maçta ya da artık kaç maçta oynadıysa, gerçekten inanılmazdı."

76ers'ı Doğu konferansının en iyi üçüncü derecesine taşıyan ve bu süreçte oynadığı 66 maçta %54,8 şut isabetiyle 33.1 sayı, 10,2 ribaund ve 4,2 asist ortalamaları yakalamış olan Embiid, nihayet son birkaç yıldır hasretini çektiği MVP ödülünü elde etmeyi başarmıştı.

Öte yandan Jokic ise, Denver'ı Batı'nın zirvesine taşıdığı normal sezonda forma giydiği 69 maçta %63'ün üzerinde şut isabetiyle 24,5 sayı, 11,8 ribaund ve 9,8 asist ortalamaları yakalamıştı.