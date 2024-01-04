Nikola Kalinic, 1 euro karşılığında imza attı!

Kariyerinin bir döneminde Milan, Atletico Madrid ve Roma gibi takımların formasını giyen ve geçtiğimiz sezon futbolculuk kariyerini sonlandıran Nikola Kalinic tekrardan sahalara geri döndü.

Geçtiğimiz sezonun sonunda Hajduk Split ile sahalara veda eden Nikola Kalinic tekrardan Hajduk Split ile 6 aylık bir sözleşme imzalayarak takıma katıldı.

6 AYDA 1 EURO KAZANACAK

Hırvat ekibi Hajduk Split ile 6 aylık sözleşme imzalayan 35 yaşındaki Hırvat santrfor 6 ayın sonunda toplamda 1 euro kazanacak.

Hajduk Split'in sportif direktörü Mindaugas Nikolicius, "3 yıllık Hajduk Split kariyerimde en kolay şekilde anlaşma sağladığım transfer bu oldu. 1 euroluk sözleşme imzaladık. Nikola Kalinic, Hajduk Split'in ligi kazanmasını istiyor. Geri dönmesindeki tek sebep bu." açıklamasını yaptı.

Hajduk Split, Hırvatistan Ligi'nde oynanan 19 hafta sonunda birinci sırada bulunan Rijeka'nın 6 gerisinde yer alıyor.