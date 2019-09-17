N’Koudou ayakta kalan tek oyuncu! KARTAL’DA sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur’dan kiralık olarak transfer edilen Kevin N’Koudou, ilk kez 11’de sahaya çıktığı Gazişehir mücadelesinde 3-2’lik yenilgiye rağmen sınıfı geçti.