N’Koudou ayakta kalan tek oyuncu!
KARTAL’DA sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur’dan kiralık olarak transfer edilen Kevin N’Koudou, ilk kez 11’de sahaya çıktığı Gazişehir mücadelesinde 3-2’lik yenilgiye rağmen sınıfı geçti.
- Star Spor
24 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Gazişehir önünde takımı adına ayakta kalmayı başaran tek isim olurken, girdiği 15 ikili mücadelenin 8’ini kazanırken, Kartal’ın hücumlarının neredeyse tamamında başrolü üstlenerek takdir topladı.
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