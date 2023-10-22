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Spor

Nordsjaelland, 3 puanı 2 golle aldı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakiplerinden Nordsjaelland, Danimarka Ligi'nde Viborg'u 2-0 mağlup etti.

22 Ekim 2023 Pazar 19:08 - Güncelleme:
Nordsjaelland, 3 puanı 2 golle aldı
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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakiplerinden Nordsjaelland, Danimarka Ligi'nde deplasmanda Viborg ile karşılaştı.

Energi Viborg Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Nordsjaelland 2-0 kazanırken goller; 65. dakikada Jean-Manuel Mbom'un kendi ağlarına yaptığı vuruş ve 83. dakikada Marcus Ingvartsen'in ayağından geldi.

Bu sonuçla birlikte Nordsjaelland ligdeki puanını 22'ye yükseltirken, Viborg 12 puanda kaldı.

Nordsjaelland bir sonraki maçında UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde deplasmanda Spartak Trnava'ya konuk olurken Viborg, Danimarka Ligi'nde deplasmanda Vejle ile karşılaşacak.

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