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Spor

Nottingham Forest, 23 yıl sonra Premier Lig'e yükseldi

Nottingham Forest, İngiltere Championship'te play-off final mücadelesinde Huddersfield'ı 1-0 mağlup ederek 23 yıl sonra Premier Lig'e yükseldi.

29 Mayıs 2022 Pazar 20:39 - Güncelleme:
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Championship Play-Off Finali'nde Carlos Corberan'ın ekibi Huddersfield ile Steve Cooper'ın yönetimindeki Nottingham Forest kozlarını paylaştı.

Wembley'de oynanan finalde Nottingham Forest, rakibi Huddersfield'ı 1-0 mağlup ederek geecek sezon Premier Lig'de oynamaya hak kazandı. Forest'ın tek golü 43. dakikada Levi Colwill'in kendi ağlarına attığı gol ile geldi.

Bu sonuçla beraber normal sezonu 4. tamamlayan Nottingham Forest tam 23 yıl sonra Premier Lig'e yükselerek büyük bir geri dönüşe imza atmış oldu. Championship'de normal sezonu 3. sırada tamamlayan Huddersfield ise Premier Lig hayallerini bir yıl daha ertelemiş oldu.

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