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Spor

Nottingham Forest evinde tek golle kazandı

23 yıl sonra Premier Lig'e yükselen Nottingham Fores, ligin 2. haftasında evinde konuk ettiği West Ham United'ı 1-0 yendi.

14 Ağustos 2022 Pazar 18:11 - Güncelleme:
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Premier Lig'in 2. haftasında Nottingham Forest, sahasında West Ham United'ı ağırladı.

City Ground'da oynanan karşılaşmayı Nottingham Forest, 1-0'lık skorla kazandı. Kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren tek golü Taiwo Awoniyi kaydetti. 23 yıllık Premier Lig hasretine bu sezon son veren Nottingham Forest, böylece ikinci haftada ilk galibiyetini elde etti.

Karşılaşmada West Ham United United Declan Rice ile bir penaltı atışından yararlanamadı. Rice, 65. dakikada kullandığı penaltıda Dean Henderson gole izin vermedi.

Öte yandan Nottingham Forest'ın bir golü ofsayt, West Ham United'ın ise faul gerekçesiyle VAR'dan geri döndü.

Bu sonucun ardından Nottingham Forest, ligdeki puanını 3 yaptı. West Ham United, henüz puanla tanışamadı.

Ligin bir sonraki haftasında Nottingham Forest, Everton deplasmanına gidecek. West Ham United, sahasında Brighton ile karşılaşacak.

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