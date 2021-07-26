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Spor

Nur Tatar'dan Tokyo 2020'ye veda

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 3. gününde 67 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Nur Tatar, organizasyona veda etti.

AA26 Temmuz 2021 Pazartesi 10:35 - Güncelleme: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 10:35
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Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda tatamiye çıkan 2 olimpiyat madalyalı milli tekvandocu, son 16 turunda Nijeryalı Elizabeth Oluchi Anyanacho'yu yenerek çeyrek finale çıktı. Bu aşamada ABD'li Paige McPherson'e altın puan ile yenilen Nur, final şansını kaybetti.

Nur Tatar'ın repesajdan bronz madalya umutlarını sürdürmek için McPherson'ın finale çıkması gerekiyordu. Ancak ABD'li tekvandocu yarı finalde karşılaştığı Hırvat Matea Jelic'e 15-4 yenilince milli sporcunun repesaj şansı kalmadı.

Londra 2012'de gümüş, Rio 2016'da bronz madalya kazanan Nur Tatar, Tokyo 2020'ye çeyrek finalde veda etmiş oldu.

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