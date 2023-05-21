Nuri Şahin: Antalyaspor'un hedefi ilk 5

Fraport TAV Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldıkları maçı kazanmak istediklerini, en az bir puan hedefini ise gerçekleştirerek sahadan ayrıldıklarını söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Şahin, bu sezon iç sahadaki son maçlarını oynadıklarını belirtti.

Şahin, kazanmak için sahaya çıktıklarını ifade ederek, "Çok pozisyona girdik. Bir puanı da hedeflemiştik, onu aldık. Önümüzdeki Fenerbahçe maçına hazırlanıp işi bitirmek istiyoruz. Matematiksel olarak yarış devam ediyor. Altımızda başka takımlar da var. O yarışın içinde en avantajlı takım biziz. Çok karamsar değilim. Ben takımıma güveniyorum. Büyük sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Son maçımızı Girensunspor'la oynayacağız." diye konuştu.

Haji Wright'ın karşılaşmada tribünlerden ıslıklanmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Şahin, ABD'li forvetin yakın zamanda baba olduğunu, taraftarın tepkisine şaşırdığını dile getirerek, "Bir daha olmayacağını düşünüyorum. Bizim için yaptıkları ortada. Çok rahat başka takımlara transfer olabilirdi, bizi tercih etti. Vefa, insanlık çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, geçen sezon iç sahada çok daha iyi oynadıklarını, bu sezon sahalarında gereksiz çok puan verdiklerini, "en çok içini yakan" mücadelelerin Kasımpaşa ve Sivasspor maçları olduğunu vurguladı.

Her zaman ayakları yere basan biri olduğunu vurgulayan Şahin, hiçbir zaman "Antalyaspor'un hedefi ilk 5" ifadesini kullanmadığını söyledi.

Şahin, Antalyaspor ile sözleşmesinin devam ettiğini, Antalya'yı çok sevdiğini, sezon sonunda kulüp başkanı ve yönetimle değerlendirme yapacaklarını kaydetti.

Antalyaspor tarihinde en çok öz eleştiri yapan teknik adam olduğunu savunan Nuri Şahin, "Antalyaspor'da transferleri sadece Nuri Şahin yapmıyor. Yönetim, hoca hep beraber yapıyor. Dünyanın hiçbir yerinde her transfer tutmaz. Borussia Dortmund'a ömrümü verdim. İnanın bana Dortmund da transferde büyük hatalar yaptı. Transferde hiçbir kulüpte başarı yüzde 100 olmaz. Hata yaptık mı yaptık ama doğruları göz ardı etmemek lazım." ifadelerini kullandı.

