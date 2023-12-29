Nuri Şahin, Borussia Dortmund'un başına geçiyor!

Antrenörlük kariyerine Antalyaspor'da başlayan Nuri Şahin çizdiği başarılı grafikle dikkat çekti. Genç teknik adam, futbolculuk döneminde formasını giydiği Alman deviyle anlaştı.

NURİ ŞAHİN DORTMUND'LA ANLAŞTI



Antalyaspor'un teknik direktörü Nuri Şahin, Bundesliga'da mücadele eden Borussia Dortmund ile anlaşma sağladı. Şahin, Sarı-Siyahlılar'ın kadrosuna dahil oldu.

LİSANS ALANA KADAR YARDIMCI ANTRENÖR OLACAK



Nuri Şahin'in Antalyaspor'daki yardımcısı Marcelo Lins Martin de sezon başında Dortmund'a gitmişti. Borussia Dortmund ile yapılan anlaşmaya göre Nuri Şahin, Bundesliga'nın ikinci yarısında yardımcı antrenörlük yapacak. Şahin, bu dönemde pro lisans eğitimini tamamlayacak.

LİSANSI ALINCA 4 YILLIĞINA GELECEK



Nuri Şahin, pro lisans eğitimini tamamladıktan sonra Borussia Dortmund'ta birinci adamlığa getirilecek. Şahin, Alman devinde 4 yıl boyunca teknik direktörlük yapacak.

ANTALYASPOR'DAKİ ALACAKLARINI BIRAKIYOR



Antalyaspor ile sözleşmesi Haziran 2026'ya kadar devam eden Nuri Şahin, Borussia Dortmund'a gitmek için Kırmızı-Beyazlılar'da birikmiş alacaklarını bırakacak. Şahin ayrıca ayrılmak için Antalyaspor'a bir miktar para verecek.

DORTMUND'TA AYNI FORMÜL! ŞAHİN, TERZİC GİBİ GELECEK



Önce yardımcı antrenör olarak göreve başlayacağı, sonra teknik direktörlüğe yükseleceği öğrenilen Nuri Şahin için Edin Terzic'te izlenen yol kullanacak. Terzic de teknik direktör Lucien Favre'nin döneminde ilk olarak yardımcılık yapmış, 1 yılın ardından teknik direktörlüğe getirilmişti.

Ayrıca yol ayrılığının gündemde olduğu Edin Terzic hakkında karar verildi. Geçen hafta, Alman teknik adamın geleceği hakkında toplanan Dortmund yönetimi sezon sonuna kadar devam kararı aldı.

TERZİC 25 MAÇIN 12'SİNİ KAZANABİLDİ

Terzic bu sezon çıktığı 25 maçta 12 galibiyet alabildi. Dortmund, Terzic yönetiminde bu sezon 8 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı. Geçen sezon Bayern Münih ambargosunu kırmaya çok yaklaşan dev kulüp, Terzic yönetiminde şampiyonluk yarışını son maçta kaybetmişti.

Terzic yönetiminde Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde ise yoluna devam ederek son 16'ya kaldı. Dortmund, bu sezon Paris Saint Germain, Milan ve Newcastle United'ın bulunduğu, "ölüm grubu" olarak adlandırılan gruptan lider çıkmayı başardı. 6 maçın 3'ünü kazanan Sarı-Siyahlılar, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 11 puan topladı. Grubu ikinci sırada tamamlayan PSG ise 8 puanda kaldı.

NURİ ŞAHİN BU SEZON 19 MAÇIN 8'İNİ KAZANDI



Antalyaspor ile bu sezon 19 maça çıkan Nuri Şahin, 8 mücadeleyi kazanmayı başardı. Şahin, Kırmızı-Beyazlı takım ile 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

ANTRENÖRLÜK KARİYERİNDE 92 MAÇA ÇIKTI



İlk olarak 5 Ekim 2021'de teknik direktörlük koltuğuna oturan Nuri Şahin, performansıyla eski takımı Dortmund'un radarındaydı. Antrenörlük kariyerine Antalyaspor'da başlayan ve burada sürdüren Şahin, çıktığı 92 maçın 38'inden galibiyetle ayrıldı. Şahin, 23 beraberlik, 31 mağlubiyet yaşadı ve 1.49 puan ortalaması yakaladı.

BAYRAĞI OKAN BURUK'A DEVREDECEK



Dortmund'un yolunu tutacak olan Nuri Şahin, 2 yıl, 2 ay, 23 gün ile aktif olarak Süper Lig'de en uzun süredir görev yapan teknik direktördü. Şahin'in ayrılığı ile bu unvan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a geçecek. Okan Buruk, 1 yıl, 6 ay, 5 gündür Sarı-Kırmızılılar'ı çalıştırıyor.

KULÜP TARİHİNE GEÇTİ



İlk olarak futbol sorumlusu olarak Antalyaspor'da görev alan Nuri Şahin, Kırmızı-Beyazlılar'ın Süper Lig'de bir sezonda en uzun yenilmezlik serini gerçekleştiren teknik direktör oldu. 2021/22 sezonunda bu başarıyı yakalayan Şahin, 14 maçta yenilgi yüzü görmemişti.

ŞAHİN'İN YILDIZI DORTMUND'TA PARLAMIŞTI



Nuri Şahin, futbolculuk kariyerinde Borussia Dortmund'ta güzel başarılara imza atmıştı. Dortmund'ta profesyonel hayata giriş yapan Şahin, çıktığı 274 maçta 26 kez rakip fileleri havalandırırken, 49 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.

ANTALYASPOR'DA 4 ASİST YAPTI



2020 yılında Werder Bremen'den Antalyaspor'a transfer olan Nuri Şahin, Akdeniz ekibinde çıktığı 50 maçta gol sevinci yaşayamadı. Şahin, 4 asist kaydetti. Futbolculuk kariyerine Antalya'da son veren Nuri Şahin, burada futbol sorumlusu olarak göreve başladı.