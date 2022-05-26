Nuri Şahin, Antalyaspor'daki başarılı performansıyla sezona damgasını vuran isimlerden biri oldu. Başarılı Teknik Direktör elde ettiği başarılarla, kulüp tarihinde 5 rekor kırdı. Antalyaspor taraftarı "Nuri Şahin hangi takımı tutuyor? Nuri Şahin aslen nereli?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Peki Nuri Şahin hangi takımlı? İşte Nuri Şahin'in oynadığı takımlar

Nuri Şahin, Antalyaspor'un Teknik Direktörüdür. Nuri Şahin en beğenilen Türk futbolculardan bir tanesidir. Nuri Şahin yönetimindeki Fraport TAV Antalyaspor, 7'nci sırada tamamladığı Süper Lig'de kulüp tarihinde puan, gol, yenilmezlik, bir devrede en yüksek puanı toplama, sahasında yenilmezlik serisi rekoru kırdı. Peki Nuri Şahin kiödir, kaç yaşında ve nereli? İşte Nuri Şahin'in hayatı ve futbol kariyeri...

NURİ ŞAHİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Nuri Şahin 1988 doğumludur. 33 yaşındadır.

Küçük yaşlardan itibaren futbola merak salan Nuri Şahin burada pek çok kez futbol oynamıştır. Nuri Şahin RSV Meinerzhagenın alt yapısında forma giymeye başlamıştır. Burada yeteneği ile ön plana çıkan bir futbolcu olmuştur.

NURİ ŞAHİN ASLEN NERELİ?

Nuri Şahin Almanya'nın Lüdenşayd şehrinde dünyaya gelmiştir. Aslen ise Kırşehirli'dir.

İşçi Almancı bir ailenin iki çocuğundan biridir. Türk vatandaşlığının yanı sıra Alman vatandaşlığı da bulunmaktadır. Tuğba Şahin ile evli olan futbolcunun Ömer adında bir de oğlu vardır. Türkçe, Almanca, İngilizce ve Flamancayı akıcı bir şekilde konuşabilmektedir.

NURİ ŞAHİN HANGİ TAKIMI TUTUYOR?

Günümüzde ise Antalyaspor'da futbol sorumlusu olarak görev yapmakta olan Nuri Şahin, 2013 yılında yaptığı bir açıklamada Galatasaraylı olduğunu belirtti.

"Galatasaray Almanya" adlı oluşuma özel bir röportaj veren Nuri Şahin "Çocukluğumdan beri Galatasaray taraftarıyım. Ailemin çoğu da Galatasaray taraftarı, o yüzden başka takım tutma şansım yoktu. Diğer takımlara da saygı duyuyorum ve Avrupa kupası maçlarında destekliyorum" açıklamasında bulunmuştu.

NURİ ŞAHİN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Nuri Şahin, 2001 yılında Borussia Dortmund alt yapısına transfer olmuştur.

Borussia Dortmund 2005 ve 2006 yılları arasında ilk olarak Sigma Olomouc karşısında formaya giymiştir. Borussia Dortmund'un Avrupa'da forma giymiş en genç futbolcu unvanına erişmiştir.

2005 ve 2011 yılları arasında kariyerinin zirvesini yaşayan Nuri Şahin toplamda 135 maça çıkmıştır. Borussia Dortmund'un vazgeçilmez futbolcularından birisi haline gelen Nuri Şahin toplamda 13 gol kaydetmiştir.

2007 - 2008 yıllarında ise Feyenoor'da kiralanan gurbetçi başarılı futbolcu Hollanda'da 6 gol atmayı başarmıştır. Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona erdikten sonra Real Madrid'in teklifin kabul etmiştir.

Real Madrid ile 2011 - 2014 yılları arasında forma giymiştir. Real Madrid'de pek forma şansı bulamayan Nuri Şahin yalnızca 4 maça çıkabilmiştir. Nuri Şahin daha sonra Liverpool'a kiralık olarak gönderilmiştir.

Liverpool'da kiralık olarak forma giymiş ve daha sonra eski kulübü olan profesyonel kariyerine ilk başladığı kulübe Dortmund'a geri dönmüştür. Nuri Şahin'in profesyonel kariyeri boyunca 300 maça çıktığı bilinmektedir. Ayrıca 300 maçta toplam 29 gol kaydetmiştir. Milli takımda ise 2 gol atmıştır.

Nuri Şahin yeteneği ile ön plana çıktıktan sonra Türk milli takımından davet almıştır. Türk milli takımını tercih eden Nuri Şahin 2003 yılında ilk kez U16 takımında forma giymiştir. Nuri Şahin daha sonra sırası ile U17, U19 ve U21 takımlarında forma giymiştir. 2005 yılında ilk kez Türkiye a milli takıma yükselen Nuri Şahin milli takım kariyeri boyunca 2 gol atmıştır. Toplamda 52 maça çıkan Nuri Şahin milli takımın en iyi futbolcularından birisi olmuştur. Milli takımda ise gol atan en genç futbolcu unvanına sahip olmuştur.

KULÜP KARİYERİ

2005-2011 Borussia Dortmund

2007-2008 Feyenoord (kiralık)

2011-2014 Real Madrid

2012 - Liverpool (kiralık)

2013-2014 - Borussia Dortmund (kiralık)

2014-2018 Borussia Dortmund

2018-2020 Werder Bremen

2020- Antalyaspor