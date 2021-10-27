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Spor

Nuri Şahin: Hayalim Antalyaspor'un Avrupa'da oynaması

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da teknik sorumlu Nuri Şahin, açıklamalarda bulundu. Şahin, teknik sorumlu görevini kendisine inandığı için kabul ettiğini belirtirken, 'Hayalim Antalyaspor'un Avrupa'da oynaması.' ifadelerini kullandı.

27 Ekim 2021 Çarşamba 18:19 - Güncelleme: 27 Ekim 2021 Çarşamba 18:19
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Süper Lig takımlarından Antalyaspor'da takımın teknik sorumlu görevine getirilen Nuri Şahin, açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan Şahin, Sivasspor ve Başakşehir karşılaşmalarını değerlendirmesinde, "Takımın artılarını ve eksiklerini görmek adına iyi maçlar oldu. Çalışmamız gereken, önümüzü görmemiz gereken çok şey olduğunu gördük. Oynadığımız maçlar bizim adımıza öğretici oldu, puanlar alsaydık daha iyi olurdu. Önümüzdeki maçlarda puanlar almamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Futbolculuktan saha kenarına gelmesi adına aldığı kararı yorumlayan 33 yaşındaki Şahin, "Takımın başına geçmeye hazır olduğumu düşündüğüm için görevi kabul ettim. Kaptanlar ve tüm takım arkadaşlarım yeni görevime olumlu yaklaştı, 'Biri bu işi yapacaksa Nuri yapsın' dediler. Kendime inandığım için ben de kabul ettim." dedi.

Antalyaspor'daki hayali ve hedefi sorulan Nuri Şahin, "Antalyaspor, iki yıl sonra şurada olacak diye bir şey söylemem doğru olmaz ancak hayalim Antalyaspor'un Avrupa'da oynaması. Kısa vadede ise maçlar kazanmak ve puanlar almak" şeklinde konuştu.

Kendisini oyuna alıp almayacağı sorulan Şahin, "Gerekirse alırım. Şu anki orta sahamıza güveniyorum ama ihtiyaç olursa oynarım. Başakşehir maçında arkadan biri bağırdı 'Nuri'yi oyuna al' diye, güleceğim geldi." açıklamasını yaptı.

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