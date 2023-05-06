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Spor

Nuri Şahin ile Cenk Tosun arasında gerginlik

Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Beşiktaş-Antalyaspor maçının uzatma anlarında kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü Nuri Şahin ile siyah-beyazlıların forveti Cenk Tosun arasında gerginlik yaşandı.

6 Mayıs 2023 Cumartesi 23:04 - Güncelleme:
Nuri Şahin ile Cenk Tosun arasında gerginlik
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Süper Lig'de Beşiktaş, Antalyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın uzatma anlarında Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin ile Beşiktaşlı oyuncu Cenk Tosun arasında gerginlik yaşandı.

90+1. dakikada Beşiktaş'ın taç kullanacağı esnada, Cenk Tosun, Nuri Şahin'den topu almak istedi. Nuri Şahin, Cenk Tosun'u iterek bir reaksiyon gösterdi.

Yaşanan bu an sonrası Cenk Tosun, Nuri Şahin'e tepki gösterdi.

Kısa süren gerginlik sonrası oyun devam etti.

Akdeniz ekibi Antalyaspor bu sezon çıktığı 31 resmi maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik, 15 mağlubiyet alarak 36 puan ile Süper Lig'de 12. sırada yer alıyor.

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