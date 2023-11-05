Nuri Şahin: Oyuncularım aslan gibi oynuyorlar

Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, Beşiktaş galibiyeti sonrası açıklama yaptı.

Nuri Şahin yaptığı açıklamada, "Maçı aslında ikiye bölmek lazım. Yarıya girerken oyuncularıma 'Kaybedeceksek de böyle kaybetmeyelim' dedim. Cesaretli değildik ilk yarı. Beşiktaş'ın ön alan baskısını, özellikle Necip'i çıkartarak arkada alan bırakıyorlar. İlk yarı kullanamamıştık, ikinci yarı kullandık. İkinci yarı oynanan oyun ve mücadeleden memnunum. Oyuncularımla gurur duyuyorum." dedi.

"OYUNCULARIM ASLAN GİBİ OYNUYORLAR"

Nuri Şahin, "Kulüp olarak, oyuncular bazında zor günler geçiriyoruz. Naldo'nun acı kaybını, Joao'nun acı kaybını, İsrail - Filistin savaşı bizi yakından ilgilendiriyor iki İsrailli futbolcumuz olduğu için, kulüpte başkan değişiyor. Zor günlerden geçtik. Oyuncularım, aslan gibi sahada oynuyorlar. Antalyaspor'a sahip çıkıyorlar. Hep beraber daha güzel günlere..." ifadelerini kullandı.

Genç teknik adam ayrıca, "Bizim için kazanma alışkanlığı çok önemli. Büyük kulüplerin DNA'sında bu var. Biz o seviyeye çıkmaya çalışıyoruz. Kazanma alışkanlığı, bir takıma özgüven verir. Ayaklar rahat gider, beyin daha rahat çalışır. İkinci yarı bunun meyvesini aldık. Ayaklarımızın yere basması lazım. Biz çok zor bir rakibe karşı 3 puan aldık." şeklinde konuştu.