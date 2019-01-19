Nuri Şahin'in Ozan Kabak paylaşımı dikkat çekti

Almanya Bundesliga'da Werder Bremen forması giyen milli futbolcu Nuri Şahin, Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak için bir paylaşımda bulundu

İşte Nuri'nin mesajı...

Bundesliga'ya hoş geldin kardeşim. İnanarak, çalışarak, öğrenerek çok daha iyi yerlere geleceğinden eminim. Her anından keyif almaya çalış...