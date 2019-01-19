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Nuri Şahin'in Ozan Kabak paylaşımı dikkat çekti

Uzun yıllardır Almanya Ligi Bundesliga'da forma giyen Nuri Şahin, Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

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Almanya Bundesliga'da Werder Bremen forması giyen milli futbolcu Nuri Şahin, Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak için bir paylaşımda bulundu
 
İşte Nuri'nin mesajı...
 
Bundesliga'ya hoş geldin kardeşim. İnanarak, çalışarak, öğrenerek çok daha iyi yerlere geleceğinden eminim. Her anından keyif almaya çalış...

Afrin´de karne heyecanı

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