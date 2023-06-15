Nuri Şahin'in yeni adresi belli oldu! Şampiyonluk için geliyor

Antalyaspor ile yolları ayıran 34 yaşındaki başarılı teknik direktör Nuri Şahin'in yeni adresi belli oldu. Kariyerine yeni bir sayfa açmak isteyen Nuri Şahin, İstanbul temsilcisinin başına geçmeye hazırlanıyor.

BAŞAKŞEHİR'DE NURİ ŞAHİN DÖNEMİ

Bu sezon beklentilerin çok uzağında kalan ve eleştirilenlerin odağında olan Başakşehir teknik direktör Emre Belözoğlu ile yolları ayırmaya hazırlanıyor. Yeni sezona şampiyonluk parolası ile başlamaya hazırlanan turuncu-lacivertliler teknik direktörlük görevi için Süper Lig'in deneyimli ismi Nuri Şahin'i düşünüyor.

NURİ ŞAHİN'İN ANTALYASPOR KARİYERİ

34 yaşındaki Nuri Şahin futbol kariyerine son verdiği Antalyaspor'da teknik direktör olarak yola devam etti. Antalyaspor'da teknik direktör olarak geçirdiği ilk sezonunda oynattığı oyun ile takdir toplayan başarılı isim birçok kulübün radarına girmeyi başardı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

2022-2023 sezonunda Antalyaspor ile 37 resmi maça çıkan başarılı teknik adam 12 galibiyet, 8 beraberlik, 17 mağlubiyet ile 44 puan topladı. Genç teknik direktör Nuri Şahin maç başına 1.19 puan ortalaması elde etti.