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Spor

Nurullah Aslan'ın ikinci testi negatif çıktı

Koronavirüse yakalanan Samsunspor kalecisi Nurullah Aslan'ın ikinci kez yapılan Kovid-19 testi negatif çıktı.

AA17 Ağustos 2020 Pazartesi 11:00 - Güncelleme: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 11:00
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Genç kalecinin Bolu kampında üç gün önce yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından tekrarlanan testten bu kez negatif sonuç alındı.

Kırmızı-beyazlı futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İkinci testim negatif çıktı. Şükürler olsun." ifadelerini kullandı.

Samsunspor Kulübünün internet sitesinde ise Kovid-19 testi pozitif çıkan Nurullah Aslan'da, yapılan ek kontrollerde herhangi bir bulgu saptanmadığı bildirilmişti.

Aslan'ın, tedbir amaçlı izolasyon süreci devam ediyor.

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