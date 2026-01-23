İSTANBUL 12°C / 8°C
  • Spor
  • Nwakaeme geleceği hakkında konuştu: Kalsam da gitsem de...
Spor

Nwakaeme geleceği hakkında konuştu: Kalsam da gitsem de...

Trabzonspor'un Kasımpaşa karşısında aldığı 2-1'lik galibiyet sonrası konuşan Anthony Nwakaeme, 3 puanın hem takım hem şehir için büyük mutluluk yarattığını söyledi.

23 Ocak 2026 Cuma 22:46
Nwakaeme geleceği hakkında konuştu: Kalsam da gitsem de...
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Papara Park'ta Kasımpaşa karşısında alınan 2-1'lik galibiyetin ardından Trabzonspor'un tecrübeli oyuncusu Anthony Nwakaeme, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Bordo-Mavililer adına üç puanın önemine vurgu yapan Nwakaeme, "Kazandık, mutluyuz. Takım mutlu, Trabzon mutlu. 3 puanı aldığımız zaman biz de çok mutlu oluyoruz, şehrimiz de mutlu oluyor" sözleriyle galibiyetin camia üzerindeki etkisini dile getirdi.

Geleceğiyle ilgili çıkan haberlere de değinen deneyimli futbolcu, Kasımpaşa maçının ardından yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Hâlâ sağlıklıyım, oynayabiliyorum, koşabiliyorum ama futbolda ne olacağını bilemezsiniz. Burada kararları hocamız ve başkanımız verecek. Günün sonunda ne olacaksa olsun, kalsam da gitsem de hep birlikte göreceğiz."

