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Spor

Nwakaeme'nin MR çekimi ertelendi

Trabzonspor'un Fenerbahçe ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında sakatlanan Anthony Nwakaeme'nin MR çekimi, futbolcunun kasık bölgesinde meydana gelen ödem nedeniyle yarına ertelendi

17 Haziran 2020 Çarşamba 12:31 - Güncelleme: 17 Haziran 2020 Çarşamba 12:31
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Trabzonspor'un Fenerbahçe ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında sakatlanan Anthony Nwakaeme'nin MR çekimi, futbolcunun kasık bölgesinde meydana gelen ödem nedeniyle ertelendi. Nwakaeme'nin MR'ının yarın çekileceği öğrenildi.

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