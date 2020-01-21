N’Zonzi Premier Lig'in yolunu tuttu

21.01.2020 16:35 - Güncelleme: 21.01.2020 16:35

TM Dijital Haber Merkezi

Antrenmanlardaki disiplinsiz tavırları sebebiyle Fatih Terim tarafından kadro dışı bırakılan ve birçok kulüple görüşme halinde olan Steven N’Zonzi West Ham ile anlaşmaya vardı.

MOYES ORTA SAHADA RAHATLADI

Premier Lig’de kötü bir dönem geçiren ve 20 gün önce David Moyes’la anlaşmaya varan West Ham’ın N’Zonzi konusunda Roma’yla el sıkıştığı öğrenilirken, transferin önümüzdeki günler içerisinde resmiyet kazanacağı bildirildi. Orta sahada Fornals, Antonio, Wilshere, Carlos Sanchez gibi tercihleri olmasına rağmen Noble dışında bu isimlerden herhangi bir verim alamayan Moyes’un N’Zonzi takviyesiyle bir hayli rahatlayacağı ifade edilirken, 22.haftası geride kalan ligde 16.sırada bulunan West Ham’ın gözle görülür çıkış yapacağı tahmin ediliy