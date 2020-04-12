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Spor

Ganalı Edwin Gyasi Beşiktaş'a transfer olmak istediğini açıkladı

CSKA Sofia'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ganalı kanat oyuncusu Edwin Gyasi, Beşiktaş'a transfer olmak istediğini açıkladı.

12 Nisan 2020 Pazar 20:55 - Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 20:56
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Koronavirüs nedeniyle mali sıkıntı yaşayan Bulgaristan Ligi ekibi CSKA Sofia'nın yeni sözleşme teklif etmediği 28 yaşındaki sağ kanat, sezon sonunda takımdan ayrılacak.

Gana basınına konuşan ve Beşiktaş'ta forma giymek istediğini açıklayan Gyasi, "Tabii ki, gelecek diğer tekliflere de bakmak istiyorum." dedi.  

Gyasi, "Beşiktaş, büyük tarihi ve çok büyük taraftar kitlesi ile iyi bir kulüp. Her futbolcunun onlar için oynamak isteyeceğini düşünüyorum. Türk Ligi; rekabet etmemi sağlayacak iyi takımlar ve iyi oyuncuların olduğu güçlü bir lig." ifadesini kullandı.

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