O kulüp ateşi çıkan futbolcu için tesisleri kapattı!

16 Mart 2020 Pazartesi 21:21 - Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 21:21

İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'ın futbol direktörü Marcel Brands, Yeni Tip Koronavirüs (Kovid-19) hakkında açıklamalarda bulundu.

İngiltere'de 6 Nisan'da futbola geri dönüş yapabileceklerini düşünmediğini söyleyen Brands, "6 Nisan'da futbol oynayabilir miyiz acaba? Bu şansın o kadar büyük olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu.

Takımda bir kişinin koronavirüs semptomlarından birini gösterdiğini ancak virüs kapmadığını söyleyen Marcel Brands, "Cuma sabahı aramızdan birinin ateşi vardı ama neyse ki enfeksiyon olmadığı ortaya çıktı. Ama biz hiçbir risk almadık ve tesislerimizi kapatmaya karar verdik" ifadelerini kullandı.

Ligler hakkında verilecek kararın önemli olduğuna dikkat çeken 58 yaşındaki futbol direktörü, "Sezonun bitirilip bitirilmeyeceğine dair çıkacak olan karar televizyon gelirlerini etkileyecektir. Öte yandan Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ne ne olacağı da önem taşıyor." dedi.