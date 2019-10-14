23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9274
  • 6,542
  • 284.653
  • 93981.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Obi Mikel antrenmanı yarıda bıraktı

Trabzonspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları devam ediyor. Baldırında ağrı hisseden Obi Mikel antrenmanı yarıda bıraktı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü iç sahada Gaziantep Futbol Kulübü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
 
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen akşam antrenmanında, milli takımlarda bulunan Majid Hosseini, Alexander Sorloth, Uğurcan Çakır ile sakatlıkları devam eden Abdülkadir Ömür ve Ekuban yer almadı. Abdülkadir Parmak, Daniel Sturridge, Flip Novak ile Onazi ise takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürdü.
 
Antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas yapan bordo-mavililer, daha sonra kondisyon ağırlıklı çalıştı.
 
Bu arada, girdiği mücadelenin ardından baldırında ağrı hisseden Obi Mikel, idmanı yarıda bırakarak kontrol için soyunma odasına gitti.

YPG´li teröristlerin DEAŞ´lıları serbest bıraktığı hapishane görüntülendi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Rus mevkidaşı Gerasimov ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Rus mevkidaşı Gerasimov ile görüştü

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

"Ankara ile diyalog devam etmeli"

'Ankara ile diyalog devam etmeli'

Paçavralar bir bir indiriliyor: SMO bayrağı böyle göndere çekildi

Paçavralar bir bir indiriliyor: SMO bayrağı böyle göndere çekildi

İşte o rozetin anlamı! MHP lideri mesaiye başladı

İşte o rozetin anlamı! MHP lideri mesaiye başladı

Kriz tellalları hüsrana uğradı: Bu yerlilik oranıyla ambargoları anlamsız kalıyor

Kriz tellalları hüsrana uğradı: Bu yerlilik oranıyla ambargoları anlamsız kalıyor

'Gri' kategoride aranıyordu... Kırklareli'nde yakalandı

'Gri' kategoride aranıyordu... Kırklareli'nde yakalandı

ABD'li sanatçıdan Barış Pınarı Harekatı'na destek

ABD'li sanatçıdan Barış Pınarı Harekatı'na destek
 

POPÜLER HABERLER

Tanıtım filmini 'TSK bombalıyor' diye verdiler!

Tanıtım filmini 'TSK bombalıyor' diye verdiler!

2019 yılının en iyi kuş fotoğrafları

2019 yılının en iyi kuş fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Çok sayıda silah ele geçirildi! Tel Abyad'dan son kareler...

Çok sayıda silah ele geçirildi! Tel Abyad'dan son kareler...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA