Obi Mikel'in durumu maç günü belli olacak
Trabzonspor'da antrenmanda sakatlanarak idmanı yarıda bırakan John Obi Mikel'in son durumu belli oldu.
Trabzonspor'da antrenmanda sakatlanarak idmanı yarıda bırakan John Obi Mikel'in son durumu belli oldu. Tecrübeli oyuncunun Gaziantep maçında oynayıp oynayamayacağı maç günü belli olacak.
İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama:
Sağlık Kurulu Başkanımız Yaşar Kibar Güven, dün yapılan antrenmanımızı yarıda bırakan oyuncumuz Obi Mikel’in sağlık durumuyla ilgili olarak, “Oyuncumuza bugün yapılan tetkikler ve çekilen MR sonucunda grade 1 uyluk ön adale zorlanması tespit edilmiş olup, oyuncumuzun Gaziantep FK karşılaşmasında oynayıp oynamayacağı maç günü belli olacaktır” dedi.
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