Trabzonspor'da antrenmanda sakatlanarak idmanı yarıda bırakan John Obi Mikel'in son durumu belli oldu. Tecrübeli oyuncunun Gaziantep maçında oynayıp oynayamayacağı maç günü belli olacak.

İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama:

Sağlık Kurulu Başkanımız Yaşar Kibar Güven, dün yapılan antrenmanımızı yarıda bırakan oyuncumuz Obi Mikel’in sağlık durumuyla ilgili olarak, “Oyuncumuza bugün yapılan tetkikler ve çekilen MR sonucunda grade 1 uyluk ön adale zorlanması tespit edilmiş olup, oyuncumuzun Gaziantep FK karşılaşmasında oynayıp oynamayacağı maç günü belli olacaktır” dedi.