Obradovic'in öğrencilerine tepkisi yine ilgi çekti
Fenerbahçe Beko'nun Barcelona ile deplasmanda oynadığı maçta Obradovic'in öğrencilerine hitabı dikkat çekti.
Fenerbahçe Beko'nun THY Euroleague'in 9. haftasında Barcelona'ya konuk olduğu maçta ender rastlanan bir olay yaşandı.
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, karşılaşmanın üçüncü çeyreğindeki bir molada oyuncularına "Sizinle böyle konuştuğum için özür dilerim! Lütfen, rica etsem, biraz savunma yapabilir misiniz(!)" şeklinde seslendi.
Obradovic, THY Euroleague'deki CSKA Moskova maçında yine bir molada oyuncularına sarf ettiği sert sözler nedeniyle eleştirilmişti.
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