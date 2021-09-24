Star.com.tr 24 Eylül 2021 Cuma 18:57 - Güncelleme: 24 Eylül 2021 Cuma 18:57

Fenerbahçe'nin Macar futbolcu Attila Szalai için Avrupa'nın önde gelen kulüpleri devreye girmeye başladı. İspanya La Liga şampiyonu Atletico Madrid'in ilgilendiği Attila Szalai için şimdi de Napoli'nin devreye girdiği belirtildi. Macaristan basınının aktardığı haberde Macaristan Milli Takımı Teknik Direktörü Marco Rossi ile iletişim kuran Napoli oyuncu hakkında bilgi istedi. Macar teknik direktör Attila için olumlu rapor verdi.

ATTILA SZALAI İÇİN ŞİMDİ DE NAPOLİ DEVREDE



Macaristan Milli Takımı ve Fenerbahçe'de başarılı performans gösteren Attila Szalai ocak ayı transfer döneminde sarı lacivertlilerden ayrılabilir. Avrupa'nın önde gelen kulüpleri tarafından ilgiyle takip edilen 23 yaşındaki genç stoper gösterdiği performansla tüm takdirleri üzerine topluyor.

FENERBAHÇE 20 MİLYON EURO BONSERVİS BEKLİYOR



Sarı lacivertliler Kıbrıs Rum Kesimi'nin Apollon Lemesu takımından Attila'yı renklerine bağlamıştı. Kanarya, transfer için 2 milyon euro ödemişti. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de 22 maça çıkan Attila 3 gol atma başarısı göstermişti. Macar stoper bu sezon ise 9 maça çıktı.

ATTILA SZALAI İÇİN İSPANYOL EKİP DE DEVREDE



İspanya La Liga'nın son şampiyonu Atletico Madrid de Attila Szalai'nin transferi için devrede. İspanyol ekip Macar stoperi kadrosuna katmak için hareket geçti. Ocak ayı transfer döneminde Attila için teklifte bulunacağı iddia edildi.