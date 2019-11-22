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‘Ocak’ta çok can yakarız’

TFF Başkanı, “Ocak ayından itibaren can yakacak kararlar almak zorunda kalacağız. Mali düzlüğe çıkmak için puan silme, para cezaları, küme düşürme cezaları uygulanacak. Herkes ayağını yorganına göre uzatsın” ifadesini kullandı.

  • Star Spor
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TFF Başkanı Nihat Özdemir, Futbol Ekonomik Forumu’nda yaptığı açıklamada, gelirlerinden fazla harcama yapan kulüplere puan silme cezası vereceklerini söyledi. “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a destekleri için çok teşekkür ediyoruz. Futbola bu kadar yatırım yapan başka bir ülke yoktur. Gelirler artıyor ama kontrolsüz bir harcama var” diyen Özdemir, şöyle devam etti:

AYAĞINI YORGANA GÖRE UZATSINLAR

“Gelirlerin 3-5 katını harcama lüksümüz yok. Türkiye Futbol Federasyonu olarak denk bütçeye çok önem veriyoruz. Geçtiğimiz aylarda kulüp lisans yönetmeliğini yeniledik ve kulüplerimize harcama limiti getirdik. Her kulübümüzün ayağını yorganına göre uzatmasını istiyoruz. Ocak ayından itibaren can yakacak kararlar almak zorunda kalacağız. Mali düzlüğe çıkmak için puan silme, para cezaları, küme düşürme cezaları uygulanacak.”

1 GÜN RAKİP, 364 GÜN DOST OLALIM

“Süper Kupa finalinde Chelsea- Liverpool maçına ev sahipliği yaptık. İki takımın mücadele öncesinde gala yemeğinde ortak sözleri oldu; ‘Biz her gün dostuz, bir gün rakibiz’ dediler. Biz de ‘bir gün rakip 364 gün dost olmalıyız’ dedik. Futbol pastasını büyütmeli, lezzet katmalı ve değerleştirebilmeliyiz. Süper Lig’in izlenme oranını arttırmalıyız. Süper Kupa’nın yapısında değişikliğe giderek 4 takımlı bir finalle oynanması değer katacaktır.”

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