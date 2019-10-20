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‘Oğlumu Kartal için yetiştiriyorum’

Beşiktaş’ın eski futbolcuları ve siyah-beyaza gönül veren birçok sanatçının da katıldığı genel kurulda renkli görüntüler oluştu. Kartal’ın eski starı Nouma, “Ben yaşlandım artık oğlumu yetiştiriyorum, o Beşiktaş’ta oynayacak” dedi.

  • Star Spor
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KARTAL’IN olağanüstü genel kuruluna Beşiktaş’ta forma giyen eski futbolcular ile sinema ve müzik dünyasından da birçok ünlü isim katıldı. Eski futbolculardan Rıza Çalımbay, Ali Gültiken, Ziya Doğan, Ulvi Güveneroğlu, Kadir Akbulut , Ali Eren Beşerler ve Pascal Nouma, sanat dünyasından Murat Boz, Sibel Can, Mustafa Sandal, Nuri Alço gibi isimler kongreye renk kattı. Taraftarların sevgilisi olan Nouma, oyunu kullanırken, “Benim için çok önemli bir gün. İlk kez oy kullanıyorum. Mutluyum. Eski başkana teşekkür ediyorum. Bilmiyorum yeni başkan kim olacak. Kulüp için hayırlısı olsun. Ben yaşlandım ama Beşiktaşlıyım. Benim oğlum futbolcu olarak geliyor. O da Beşiktaş’ta futbol oynayacak” dedi. Eski futbolculardan teknik direktör Rıza Çalımbay da “Hayırlısı olsun. Beşiktaş için en iyisinin olmasını diliyorum” ifadesini kullandı.

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