Oğuz Aydın: Buraya gelmek benim için bir fırsat

Alanyaspor forması giyen ve A Milli Takım'a ilk kez seçilen Oğuz Aydın, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'ye teşekkür eden Oğuz Aydın, "Şu anda bir hayalin içindeyim. Bir an önce antrenmana çıkmak istiyorum." dedi.

"İKİ MAÇ İYİ BİR PROVA"

A Milli Takım'ın Macaristan ve Avusturya ile oynayacağı maçları değerlendiren 23 yaşındaki futbolcu, "Oynayacağımız iki maç iyi bir prova. Buraya gelmek benim için fırsat. Hocamız fırsat verirse, inşallah en iyisini yaparak EURO2024'e katılırım" şeklinde konuştu.

"HEP BİRLİKTE OLDUĞUM KİŞİLERDİ"

Pozisyon olarak daha çok sağ ve sol kanatta oynamayı tercih ettiğini söyleyen Oğuz Aydın, A Milli Takım'a ilk kez seçilmesi ve takım içinde nasıl karşılandığına yönelik gelen soruya, "Orkun, Hollanda'dan çocukluk arkadaşım. O karşıladı, ondan sonra herkesle tanıştım. Hep beraber olduğum kişilerdi zaten Ümit Milli Takım ve U19'da da. O yüzden bir an önce antrenmana çıkmak istiyorum." cevabını verdi.

"ANNEME SÖYLEDİM, AĞLADI"

A Milli Takım'a seçilme haberini ilk olarak annesine söylediğini belirten Oğuz Aydın, "Haberi ilk anneme verdim, annem ağladı. Sonra babama ve ağabeyime söyledim. Dediğim gibi bir hayal ve herkes çok mutlu." diye konuştu.