İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Mart 2024 Salı / 10 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3437
  • EURO
    35,1775
  • ALTIN
    2240.79
  • BIST100
    8934.23
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Oğuz Aydın: Buraya gelmek benim için bir fırsat
Spor

Oğuz Aydın: Buraya gelmek benim için bir fırsat

Alanyaspor'da gösterdiği başarılı performansla ilk kez A Milli Takım'ın aday kadrosuna dahil edilen Oğuz Aydın, basın mensuplarıyla ilk heyecanını paylaştı.

19 Mart 2024 Salı 16:47 - Güncelleme:
Oğuz Aydın: Buraya gelmek benim için bir fırsat
ABONE OL

Alanyaspor forması giyen ve A Milli Takım'a ilk kez seçilen Oğuz Aydın, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'ye teşekkür eden Oğuz Aydın, "Şu anda bir hayalin içindeyim. Bir an önce antrenmana çıkmak istiyorum." dedi.

"İKİ MAÇ İYİ BİR PROVA"

A Milli Takım'ın Macaristan ve Avusturya ile oynayacağı maçları değerlendiren 23 yaşındaki futbolcu, "Oynayacağımız iki maç iyi bir prova. Buraya gelmek benim için fırsat. Hocamız fırsat verirse, inşallah en iyisini yaparak EURO2024'e katılırım" şeklinde konuştu.

"HEP BİRLİKTE OLDUĞUM KİŞİLERDİ"

Pozisyon olarak daha çok sağ ve sol kanatta oynamayı tercih ettiğini söyleyen Oğuz Aydın, A Milli Takım'a ilk kez seçilmesi ve takım içinde nasıl karşılandığına yönelik gelen soruya, "Orkun, Hollanda'dan çocukluk arkadaşım. O karşıladı, ondan sonra herkesle tanıştım. Hep beraber olduğum kişilerdi zaten Ümit Milli Takım ve U19'da da. O yüzden bir an önce antrenmana çıkmak istiyorum." cevabını verdi.

"ANNEME SÖYLEDİM, AĞLADI"

A Milli Takım'a seçilme haberini ilk olarak annesine söylediğini belirten Oğuz Aydın, "Haberi ilk anneme verdim, annem ağladı. Sonra babama ve ağabeyime söyledim. Dediğim gibi bir hayal ve herkes çok mutlu." diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.