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Oğuzhan Özyakup: Ben hazırım

Süper Lig'in 2. haftasında ağırladığı Göztepe'yi 3-0 yenen Beşiktaş'ta milli futbolcu Oğuzhan Özyakup, iyi bir oyunla mücadeleden galip ayrılmalarının önemli olduğunu belirtti.

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Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen hafta Demir Grup Sivasspor karşısında kötü bir oyunla 3-0 mağlup olduklarını hatırlatarak, "Kazanmak ve oyunumuzu düzeltmek önemliydi. Bana göre iyi oynadık. Bu da skora yansıdı. İlk golü geç bulmamıza rağmen devre arasına rahat girdik. Daha iyi bir takım olacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İyi bir kamp dönemi geçirdiğini aktaran Oğuzhan, "Ben hazırım. Özgüven futbolcu için çok önemli. Geçen sezonun ikinci yarısında çok az forma şansı buldum. Taraftar da destek verince, insanın keyfi yerine geliyor. Sevgiyi gördüğünde daha fazla istersin. Bu beni mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Özyakup, teknik direktör Abdullah Avcı'nın kurmak istediği sistemle ilgili bir soruya ise, "Abdullah hoca geriden oyun kurmaya çok önem veriyor. Bu benim sevdiğim bir tarz. Takıma da inşallah iyi yansır. 4 sene sonra yeni bir hoca var. Kolay değil. Takımın alışması lazım. Daha da üstüne koyacağımızı düşünüyorum." yanıtını verdi.

 

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