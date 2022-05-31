Oğuzhan Özyakup ezeli rakibe gidiyor

Yeni başkanın ve teknik direktörün kim olacağı konusundaki belirsizlik sürse de Galatasaray'da transfer temasları devam ediyor. Orta sahaya önemli takviyeler yapması beklenen Sarı-Kırmızılı ekibin gündemine sürpriz bir isim geldi.

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OĞUZHAN ÖZYAKUP GALATASARAY'A ÖNERİLDİ

Fanatik'in haberine göre; uzun yıllardır Beşiktaş forması giyen Oğuzhan Özyakup, menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi. Formdan düşen, ancak bonservisi elinde olan 29 yaşındaki futbolcu hakkındaki son karar, Sarı-Kırmızılı kulübün 11 Haziran'da gerçekleşecek olan kongresinden sonra verilecek.

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17 MAÇTA 1 ASİST

Özellikle geride bıraktığımız sezonda forma şansı bulmakta çok zorlanan Oğuzhan, 17 maçta sadece 819 dakika şans bulabildi ve toplamda 1 asist yaptı.

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Bu arada Galatasaray'a önerilen Oğuzhan'ın, Başakşehir, Karagümrük ve Hatay'la da transfer görüşmesi yaptığı gelen haberler arasında.