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Spor

Oğuzhan Özyakup ezeli rakibe gidiyor

Beşiktaş ile yollarını ayıran Oğuzhan Özyakup, Galatasaray'ın transfer gündemine girdi. Bonservisi elinde olan Oğuzhan Özyakup için son kararı Galatasaray'ın yeni yönetimi verecek.

Fanatik31 Mayıs 2022 Salı 09:55 - Güncelleme:
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Yeni başkanın ve teknik direktörün kim olacağı konusundaki belirsizlik sürse de Galatasaray'da transfer temasları devam ediyor. Orta sahaya önemli takviyeler yapması beklenen Sarı-Kırmızılı ekibin gündemine sürpriz bir isim geldi.

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OĞUZHAN ÖZYAKUP GALATASARAY'A ÖNERİLDİ

Fanatik'in haberine göre; uzun yıllardır Beşiktaş forması giyen Oğuzhan Özyakup, menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi. Formdan düşen, ancak bonservisi elinde olan 29 yaşındaki futbolcu hakkındaki son karar, Sarı-Kırmızılı kulübün 11 Haziran'da gerçekleşecek olan kongresinden sonra verilecek.

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17 MAÇTA 1 ASİST

Özellikle geride bıraktığımız sezonda forma şansı bulmakta çok zorlanan Oğuzhan, 17 maçta sadece 819 dakika şans bulabildi ve toplamda 1 asist yaptı.

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Bu arada Galatasaray'a önerilen Oğuzhan'ın, Başakşehir, Karagümrük ve Hatay'la da transfer görüşmesi yaptığı gelen haberler arasında.

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