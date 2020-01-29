Oğuzhan Özyakup resmen Feyenoord'da

Beşiktaş Kulübü, 27 yaşındaki futbolcusu Oğuzhan Özyakup'un sezon sonuna kadar Hollanda'nın Feyenoord ekibine kiralandığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Oğuzhan Özyakup, 2019-2020 sezonu sonuna kadar Feyenoord'a kiralanmıştır." denildi.
FEYENOORD DA AÇIKLADI
Hollanda ekibi Feyenoord, Beşiktaş’ın Oğuzhan Özyakup’u transfer ettiğini video ile açıkladı
Feyenoord, Oğuzhan Özyakup transferini videoyla açıkladıhttps://t.co/4U7rwh7i3C— Star Spor (@Star_Spor) January 29, 2020