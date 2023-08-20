İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ağustos 2023 Pazar / 4 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0717
  • EURO
    29,5254
  • ALTIN
    1644.53
  • BIST100
    7513.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Okaka adım adım Gaziantep FK'ye

Rams Başakşehir'den ayrılan Stefano Okaka'nın yeni takımı belli oluyor. Yıldız oyuncu Gaziantep FK ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

20 Ağustos 2023 Pazar 15:44 - Güncelleme:
Okaka adım adım Gaziantep FK'ye
ABONE OL

Başakşehir'le sözleşmesini fesheden Stefano Okaka, Gaziantep Futbol Kulübü ile her konuda anlaşmaya vardı.

ANLAŞMA 2 YILLIK

Gaziantep Futbol Kulübü, Başakşehir ile yollarını ayıran Stefano Okaka ile anlaşma sağladı. 34 yaşındaki İtalyan forvet ile 2 yıllık sözleşme imzalanacak.

Adı çok sayıda takımla anılan 34 yaşındaki İtalyan forvetin en başında bu yana söz verdiği Antep'te forma giymek istediği belirtildi.

37 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Rams Başakşehir formasıyla 37 resmi maça çıkan Stefano Okaka bu karşılaşmalarda 8 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.