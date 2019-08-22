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Okaka'yı Galatasaray istemişti Beşiktaş alıyor

Golcü transferi için girişimlere başlayan siyah beyazlılar rotasını Watford'un Nijerya asıllı İtalyan santrforu Stefano Okaka'ya çevirdi.

  • Sabah
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Beşiktaş transferde gaza bastı. Siyahbeyazlılar, Tottenham'ın sol kanat oyuncusu Georges- Kevin N'Koudou'yu renklerine kattı. Oyuncunun Tottenham ile çok iyi bir yaz kampı geçirdiğini bildiren Naibi, "Hazır durumda olması ve kulübümüze gelmek için olan isteği de bizim ve teknik ekibimiz için karar sürecinde önemli bir etken oldu. N'Koudou'nun takımımıza önemli fayda sağlayacağına inancımız tam" yorumunu yaptı.
 
Bu arada İngiltere'de forvet arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar, Huddersfield forması giyen Steve Mounie'nin ardından, Watford'un Nijerya asıllı İtalyan santrforu Stefano Okaka'yı da gündemine aldı. Okaka'nın adı daha önce Galatasaray ile de anılmıştı
 
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını İtalya'da Udinese'de kiralık olarak geçiren 30 yaşındaki golcü, 19 maça çıktı ve 6 gol, 1 asiste imza attı.

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