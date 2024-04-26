Okan Buruk: 7 puan farkla hafta sonuna giriyoruz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Adana Demirspor karşılaşmasının ardından konuştu.

"MUSLERA'YI TEBRİK EDERİM"

"Fernando Muslera'yı tebrik ederim, yeni bir rekor kırdı. Onun sayesinde gol yemedik. Çok fazla pozisyona girdik. İki takım da çok pozisyona girdi, zevkli bir maç oldu. Savunmada rakibe pozisyonlar verdik, bunu düzeltmemiz lazım. Adana Demirspor'u da kutlamak lazım, iyi oynadılar. Seyircileri de tebrik ederim, güzel bir ortam vardı. Sadece hava çok sıcaktı, nem oldu. Oyuncular da yoruldu. İkinci gol maçı bize kazandırdı. Üçüncü golde Mertens'in yine asisti, Icardi'nin golü."

PUAN FARKI, DERBİ

"7 puanlık farkla hafta sonuna giriyoruz. Yarın derbiyi izleyeceğiz. Kendi maçlarımızı kazanmak ve şampiyon olmak istiyoruz. Averaj anlamında gerideydik ve yakaladık, geçtik. Bütün futbolcularım gol için yaşıyor. Maç bitene kadar gol aradık. Averajın da çok önemi var."

"BUNU DA ÇALIŞMALIYIZ"

"Hakim Ziyech kilidi açtı. Sanırım tüm golleri ceza sahası dışından. Sakatlanmaması için erken çıkarıyorum. Sarı kart sınırında oyuncularım vardı, bunları da düşündüm. Hakim daha iyisini de yapabilir, kaliteli bir oyuncu. Soldan, sağa oyunu daha fazla çevirebilsek, Hakim'in gol ve şut sayısı daha fazla olabilirdi. Bunu da çalışmamız lazım."