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Spor

Okan Buruk: 8 oyuncumuz yok

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor'u maçı öncesinde konuştu. Tecrübeli hoca, açıklamalarında Süper Kupa maçına da değindi.

7 Ocak 2024 Pazar 18:49 - Güncelleme:
Okan Buruk: 8 oyuncumuz yok
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Tümosan Konyaspor'u konuk edecek.

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte Buruk'un açıklamaları:

Bir ara oldu. Süper Kupa, tarih olarak yanlış bir tarihti. Bundan önce de söylemiştim. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dinlenebileceği tek haftada yurt dışına böyle bir maç konması yanlıştı. Oyuncularımın daha çok dinlenmeye ihtiyacı vardı. 29 maç oynadık. Bir izin daha verdik. 4 günlük sürenin ardından oyuncularım fresh geldi. İlk defa bu kadar üst üste gelen sakatlık, Afrika Kupası ve cezalılar var. 8 oyuncumuz yok. Bizi sevindiren, motive eden şey iyi bir 11'imiz var, kulübeden gelenler var, gençlerimiz var altyapıdan gelen. Maçın devamında da herkesi kullanacağız. Hedefimiz kazanmak, kazanarak devam etmek. Motivasyonumuz, isteğimiz tam. Seyircimiz oyunumuzu, baskımızı, hızımızı, kalitemizi yükseltiyor. Onlarla birlikte iyi bir maç bekliyorum.

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