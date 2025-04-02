Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Fenerbahçe'yi 2-1 yendi ve ezeli rakibini kupanın dışına itti. Karşılaşmaya, maçın ardından iki takımın teknik direktörleri arasında yaşananlar damgasını vurdu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Jose Mourinho ile arasında geçenleri anlattı.

Okan Buruk, "Mourinho arkadan gelip burnumu sıktı, tabii ki şık bir şey değil. Çok da abartmayacağım ama şık bir şey değildi. Maç öncesi de maç sonu da birbirimizin elini sıkmamız gerekirdi. Çok önemli değil" dedi.

Öte yandan açıklamalarını sürdüren Okan Buruk, "Her galibiyet olumlu ya da olumsuz yansır ama sonuçta bir kupa maçıydı. Tekrar lige odaklanmak zorundayız. Kazanmak, burada 2 kez kazanmak psikolojik olarak avantaj sağlıyor tabii ki. Bugün ne kadar iyi bir takım olduğumuza dair örnekler verdik" dedi.

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