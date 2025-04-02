İSTANBUL 16°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Nisan 2025 Perşembe / 5 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    37,9904
  • EURO
    41,3615
  • ALTIN
    3827.87
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Okan Buruk açıkladı! İşte maç sonunda yaşananlar
Spor

Okan Buruk açıkladı! İşte maç sonunda yaşananlar

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettikleri maç sonrası konuştu. Buruk, son düdüğün ardından Jose Mourinho ile yaşadığı olayı açıkladı. İşte detaylar...

Haber Merkezi2 Nisan 2025 Çarşamba 23:58 - Güncelleme:
Okan Buruk açıkladı! İşte maç sonunda yaşananlar
ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Fenerbahçe'yi 2-1 yendi ve ezeli rakibini kupanın dışına itti. Karşılaşmaya, maçın ardından iki takımın teknik direktörleri arasında yaşananlar damgasını vurdu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Jose Mourinho ile arasında geçenleri anlattı.

Okan Buruk, "Mourinho arkadan gelip burnumu sıktı, tabii ki şık bir şey değil. Çok da abartmayacağım ama şık bir şey değildi. Maç öncesi de maç sonu da birbirimizin elini sıkmamız gerekirdi. Çok önemli değil" dedi.

Öte yandan açıklamalarını sürdüren Okan Buruk, "Her galibiyet olumlu ya da olumsuz yansır ama sonuçta bir kupa maçıydı. Tekrar lige odaklanmak zorundayız. Kazanmak, burada 2 kez kazanmak psikolojik olarak avantaj sağlıyor tabii ki. Bugün ne kadar iyi bir takım olduğumuza dair örnekler verdik" dedi.

Mourinho'dan Buruk'a fiziksel müdahale! Okan Buruk yerde kaldı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.