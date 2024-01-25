Okan Buruk: Boey'in ağrıları var

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kadroda yer almayan Sacha Boey için konuştu.

Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Sacha Boey ayağında ağrı hissettiğini, oynayamayacak durumda olduğunu söyledi. O yüzden değişiklik yaptık." dedi.

Icardi ile ilgili Buruk, "Icardi bizim için çok önemli ve değerli. Onu da hazırlamak istiyoruz. Kenarda başlayacak, sürelerini arttırmak istiyoruz. Onun gelmesi psikolojik olarak da önemli. Diğer oyuncular da hazır. Oynamayı bekliyorlar. Kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı.

Okan Buruk ayrıca, "İyi hazırlandık. Rakibimizi analiz ettik. Saha içinde oyuncularımızın performansını bekleyeceğiz artık. Asında bu sezon çok fazla hazırlık yapmadan bir sonraki maça geçiyoruz. Burada önemli olan rejenerasyon ve taktiksel olarak hazırlanmak. Kazanmak her zaman önemli bir moral oluyor. Bu moralle birlikte bir sonraki maça hazırlanmamanız daha kolay oluyor. Bu hafta da yenilenme ve taktik idmanı ile çıkıyoruz. Deplasmanda kazandığımız maç, oyun, rakibimizin puan kaybetmesi, havanın bizim için değişmesi, bu enerjinin en yükseğe çıkması... Taraftarımızla birlikte kazanmaya devam etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.