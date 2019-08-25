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Okan Buruk: Bunu düzeltmek benim elimde

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe'ye 2-1 yenildikleri maçtan sonra, 'Bu sezon başı kötü tabloyu, geçen sezonun devamı olarak görüyorum. Bir an önce kazanarak kendine güvenen bir takım olmak istiyoruz.' dedi.

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Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında Okan Buruk, orta sahada ciddi eksiklerle maça çıktıklarını anlatarak şöyle konuştu:

"Maçın büyük bölümünü istediğimiz gibi götürdük. Golü de attık. İstediğimiz gibi oyun gidiyordu. İkinci yarıda inanılmaz iyi oynamadık ama buna rağmen maçı 3-0, 4-0 yapabilirdik. Çok net fırsatları değerlendiremedik. En kötü berabere bitse kaybedilmemiş bir maç olarak görebilirdik. Mecburi değişikliklerle de son bölümü istediğimiz gibi gidemedik. Atamayınca kazanamıyorsunuz, atan takım da haklı galibiyet alıyor. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum."

Gelecek hafta Gençlerbirliği maçında eksik futbolcuların döneceğini aktaran Okan Buruk, "Belki takviye de yapabiliriz. Bizim maç kazanmaya ihtiyacımız var. Bu sezon başı kötü tabloyu, geçen sezonun devamı olarak görüyorum. Bir an önce kazanarak kendine güvenen bir takım olmak istiyoruz." diye konuştu.

Oynadıkları 4 resmi maçta sadece 1 gol attıkları hatırlatılan Buruk, "Hücumda topu içeri atamama sıkıntısı yaşıyoruz. Oynadığımız 4 resmi maçta 12-13 gol kaçırdık. Acayip işler yapmıyoruz ama buna rağmen pozisyonlara giriyoruz. Olympiakos'la oynadığımız iki maçta da rakibin kalecisi maçın adamı oldu. Altay bugün çok önemli bir pozisyon çıkardı. Öz güven eksikliği maç kazanamamaktan. Şu andaki tablo bizim istediğimiz gibi değil. Bu işin sorumlusu benim. Bunu düzeltmek de benim elimde." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada gördüğü sarı kartla da ilgili konuşan Okan Buruk, şunları kaydetti:

"Sarı kartı neden gördüğümü anlamadım. Bence bir deneme yaptılar. Böyle bir kural geldi. Suat Arslanboğa maç boyu bizi taciz etti. Maça odaklanacaklarına teknik adamlara odaklanıyorlar. Bu da o işi doğru yapamadıklarını gösteriyor."

 

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