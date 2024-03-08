İSTANBUL 10°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mart 2024 Cuma / 28 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,953
  • EURO
    34,9909
  • ALTIN
    2227.94
  • BIST100
    9107.86
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Okan Buruk çok net uyardı! ''Rizespor'u kesinlikle hafife almayın''
Spor

Okan Buruk çok net uyardı! ''Rizespor'u kesinlikle hafife almayın''

Galatasaray'ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk bu akşam oynanacak Rizespor maçı öncesi öğrencilerini rakibine karşı uyardı.

8 Mart 2024 Cuma 13:44 - Güncelleme:
Okan Buruk çok net uyardı! ''Rizespor'u kesinlikle hafife almayın''
ABONE OL

Rizespor'u konuk edecek olan lider Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, işi sıkı tutuyor.

Sarı-kırmızılılar, bu sezon ligde iç sahada oynadığı tüm maçları kazansa da genç hoca, bu durumun takımda rehavet yaratmaması için yoğun çaba harcıyor. Deplasmanda 10 maçtır kazanamayan Karadeniz ekibinin bu kötü seriyi bitirmek için sahaya çıkacağını düşünen Buruk, oyuncularına uyarıda bulundu.

Rakibin ters bir takım olduğunu vurgulayan başarılı teknik adam, "Rizespor'u kesinlikle hafife almayın. Dış sahada uzun süre kazanamamaları sizi yanıltmasın. İyi bir hocaları var, bize zorluk çıkaracaklardır. Güçlü bir hücum hattına sahipler, savunmada dikkatli olmalıyız. Erken atacağımız bir gol, bizi rahatlatır. Bu maç için hepinizden tam konsantrasyon istiyorum" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.