Geçen sezon tarihinin en kötü performanslarından birisini sergileyen ve Süper Lig'i 13. sırada bitiren Galatasaray yeni sezon öncesi üst üste transfer bombaları patlatıyor. Sarı-Kırmızılı yönetim göreve gelir gelmez ilk olarak orta alanda yaşanan büyük sorunu çözmek için çalışmalara başlamıştı.

Galatasaray'da gözler Haris Seferovic'te

OKAN BURUK SİNYALİ VERMİŞTİ



Takvim'in haberine göre; Okan Buruk da imza töreninde yaptığı açıklamada orta alana 3-4 takviye yapacaklarını söylemişti. Geçen sezon Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu ve Alexandru Cicaldau'dan oluşan orta sahayla çok büyük sıkıntılar yaşayan Galatasaray şu ana kadar yaptığı 3 önemli hamleyle bu bölgesini baştan aşağıya değiştirdi.

Transferde dev hamle Beşiktaş'a dünya yıldızı önerildi

SERGİO OLİVEİRA, FREDERİK MİDTSJÖ VE LUCAS TORREİRA

İlk olarak Porto formasını giyen Sergio Oliveira parçalı formayı sırtına geçirdi. Ardından Frederik Midtsjö hamlesi geldi. Yönetimin orta alana yaptığı son hamle ise sadece Türkiye'de değil Avrupa'da büyük ses getirdi. Sarı-Kırmızılılar, Arsenal'den Lucas Torreira ile her konuda anlaşmaya vardı.

Galatasaray yeni sezona yepyeni isimlerle giriyor

LUCAS TORREİRA İSTANBUL'A BEKLENİYOR

Uruguay Milli Takımı'nın düzenli olarak formasını giyen 26 yaşındaki futbolcunun en geç yarın akşama kadar İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Antalyaspor: 7 - Galatasaray: 31

BAŞTAN AŞAĞIYA YENİLENDİ

Böylece Galatasaray yönetimi taraftarı isyan noktasına getiren Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau orta sahasından Lucas Torreira, Frederik Midtsjö ve Sergio Oliveira orta sahasına geçiş yapmış oldu. Yapılan bu hamleler yeni sezon öncesinde taraftarları fazlasıyla heyecanlandırıyor.