Okan Buruk: Dokunuşlar yapacağız

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir maçı öncesi açıklamalar yaptı.

Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Birincisi tabii ki transfer dönemi kapandığı için mutluyum. Transfer dönemi çok zor teknik direktörler için. Birçok şey var burada. Çok şükür burayı kazasız, belasız geçtik. Düşündüğümüz takviyeleri yaptık. Transferde kimi alırsanız alın garantisi yok ama yaptığımız transferlerinin katkı sağlamasını istiyoruz. 2 tane yeni transferimiz kulübede olacak. Derrick'i oyunun devamında düşüneceğiz. Hedefimiz, kazanarak devam etmek. Bu yarış içinde doğru adımlarla ilerliyoruz. Amacımız bugün de kazanarak yola devam etmek" dedi.

"DOKUNUŞLAR YAPACAĞIZ"

Okan Buruk ayrıca, "İki takım da birbirinin ne yapacağını biliyor. Planlarını aşağı yukarı biliyoruz. Başakşehir takımı, son 2 hafta kazanarak geldi. Kazanmak için ellerinden geleni yapacaklar. Bugün önemli bir seyirci desteği bekliyoruz. Biz sahaya odaklandık. Onlar da maça konsantre olacak. İnanıyorum ki, maçın sonuna kadar birlikte devam edeceğiz. Başlayan bir 11'imiz var ve devam eden oyuncular olacak. Çok önemli oyuncularımız var. Oyunun gidişatına göre oyuna dokunuşlar yapmaya çalışacağız. Çok önemli bir maça çıkacağız. Kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.