İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Şubat 2024 Cumartesi / 1 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,6875
  • EURO
    33,1422
  • ALTIN
    1997.32
  • BIST100
    9045.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Okan Buruk: Dokunuşlar yapacağız

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, RAMS Başakşehir maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

10 Şubat 2024 Cumartesi 18:44 - Güncelleme:
Okan Buruk: Dokunuşlar yapacağız
ABONE OL

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir maçı öncesi açıklamalar yaptı.

Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Birincisi tabii ki transfer dönemi kapandığı için mutluyum. Transfer dönemi çok zor teknik direktörler için. Birçok şey var burada. Çok şükür burayı kazasız, belasız geçtik. Düşündüğümüz takviyeleri yaptık. Transferde kimi alırsanız alın garantisi yok ama yaptığımız transferlerinin katkı sağlamasını istiyoruz. 2 tane yeni transferimiz kulübede olacak. Derrick'i oyunun devamında düşüneceğiz. Hedefimiz, kazanarak devam etmek. Bu yarış içinde doğru adımlarla ilerliyoruz. Amacımız bugün de kazanarak yola devam etmek" dedi.

"DOKUNUŞLAR YAPACAĞIZ"

Okan Buruk ayrıca, "İki takım da birbirinin ne yapacağını biliyor. Planlarını aşağı yukarı biliyoruz. Başakşehir takımı, son 2 hafta kazanarak geldi. Kazanmak için ellerinden geleni yapacaklar. Bugün önemli bir seyirci desteği bekliyoruz. Biz sahaya odaklandık. Onlar da maça konsantre olacak. İnanıyorum ki, maçın sonuna kadar birlikte devam edeceğiz. Başlayan bir 11'imiz var ve devam eden oyuncular olacak. Çok önemli oyuncularımız var. Oyunun gidişatına göre oyuna dokunuşlar yapmaya çalışacağız. Çok önemli bir maça çıkacağız. Kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.