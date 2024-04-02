İSTANBUL 21°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Nisan 2024 Perşembe / 26 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,8874
  • EURO
    34,7306
  • ALTIN
    2351.61
  • BIST100
    9017.18
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Okan Buruk'tan Fenerbahçe için açıklama!
Spor

Okan Buruk'tan Fenerbahçe için açıklama!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hatayspor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

2 Nisan 2024 Salı 23:20 - Güncelleme:
Okan Buruk'tan Fenerbahçe için açıklama!
ABONE OL

Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u 1-0 yendi. Maç sonrası sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN SÖZLERİ:

"Genel performanstan çok memnun değiliz. Uzun bir ara, 17 günden sonra ilk maç, kendi iç saha performansımızın altında kaldık. 1-0 sonrası, çok rahat bir şekilde oynayacağımız oyunlar, kendi kalitemizin altında işler yapınca ikinci golü bulamadık. Bu da onları biraz daha yukarıya çekti. Ama maçın genelinde iyi bir performans, iyi bir iç saha performansı sergileyemedik. Daha iyisini yapmamız gerekiyor bunun. Genel olarak çok istediğimiz oyunu ortaya koyamadık. Diğer her şey olumlu gibi gözükse de lider Galatasaray performansının altında kaldık. Bunun üstüne çıkmalıyız. Çok daha iyi olmamız gerekiyor."

"Hem atan hem tutan çok önemli duran toplarda. Çalışıyoruz da. İsabetli atış, isabetli vuruş, hepsi çok önemli. Son maçlarda çok etkili olduk. Bugün de golü öyle bulduk. 1-2 tane de kaçırdık. Normal pozisyonlarda biraz daha bunun altında kaldık."

"Mutluyuz, hiç rekor düşünerek bir maça çıkmıyoruz. Sezon genelinde kazanmak için çıkıyoruz. Şampiyonluk hedefimiz var. Büyük bir sorumluluk var üzerimizde. Galatasaray'a yakışan başarılar elde etmeye çalışıyoruz. İç sahada taraftarımızla muhteşem bir atmosfer oluşturuyoruz. Onların da çok büyük payı var. Hep birlikte kazandığımız bir rekor oldu, sadece benim değil, Galatasaray camiasının."

SÜPER KUPA AÇIKLAMASI

"Bu bizim sorunumuz değil aslında. Alanya maçına Alanya hangi kadroyla çıkıyor diye bakmıyoruz. Ya da bir sonraki maç rakibimiz Pendik, biz hangi kadroyla çıkacak diye bakmıyoruz. Biz gideceğiz, normal kadromuzla maçımıza çıkacağız. Belirlenen yerde, belirlenen saatte. Şanlıurfa halkı da orada bizi bekliyor. İki tane büyük takımı görmek istiyor. Sadece Şanlıurfa değil, etrafında da birçok il var, Fenerbahçe'yi Galatasaray'ı seyretmek için bekleyen. Biz kendi programımız üzerinden gideceğiz. Rakibimiz kimle çıkar? İsterse çıkmaz, ister farklı bir şey olur. Benim diyecek bir şeyim yok burada. Rakibimizin kararı. Bizim ana düşüncemiz çıkıp kendi kadromuzla maçı oynamak. Lig nasılsa Süper Kupa da aynı şekilde bizim için oldukça önemli."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.