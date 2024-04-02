Okan Buruk'tan Fenerbahçe için açıklama!

Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u 1-0 yendi. Maç sonrası sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN SÖZLERİ:

"Genel performanstan çok memnun değiliz. Uzun bir ara, 17 günden sonra ilk maç, kendi iç saha performansımızın altında kaldık. 1-0 sonrası, çok rahat bir şekilde oynayacağımız oyunlar, kendi kalitemizin altında işler yapınca ikinci golü bulamadık. Bu da onları biraz daha yukarıya çekti. Ama maçın genelinde iyi bir performans, iyi bir iç saha performansı sergileyemedik. Daha iyisini yapmamız gerekiyor bunun. Genel olarak çok istediğimiz oyunu ortaya koyamadık. Diğer her şey olumlu gibi gözükse de lider Galatasaray performansının altında kaldık. Bunun üstüne çıkmalıyız. Çok daha iyi olmamız gerekiyor."

"Hem atan hem tutan çok önemli duran toplarda. Çalışıyoruz da. İsabetli atış, isabetli vuruş, hepsi çok önemli. Son maçlarda çok etkili olduk. Bugün de golü öyle bulduk. 1-2 tane de kaçırdık. Normal pozisyonlarda biraz daha bunun altında kaldık."

"Mutluyuz, hiç rekor düşünerek bir maça çıkmıyoruz. Sezon genelinde kazanmak için çıkıyoruz. Şampiyonluk hedefimiz var. Büyük bir sorumluluk var üzerimizde. Galatasaray'a yakışan başarılar elde etmeye çalışıyoruz. İç sahada taraftarımızla muhteşem bir atmosfer oluşturuyoruz. Onların da çok büyük payı var. Hep birlikte kazandığımız bir rekor oldu, sadece benim değil, Galatasaray camiasının."

SÜPER KUPA AÇIKLAMASI

"Bu bizim sorunumuz değil aslında. Alanya maçına Alanya hangi kadroyla çıkıyor diye bakmıyoruz. Ya da bir sonraki maç rakibimiz Pendik, biz hangi kadroyla çıkacak diye bakmıyoruz. Biz gideceğiz, normal kadromuzla maçımıza çıkacağız. Belirlenen yerde, belirlenen saatte. Şanlıurfa halkı da orada bizi bekliyor. İki tane büyük takımı görmek istiyor. Sadece Şanlıurfa değil, etrafında da birçok il var, Fenerbahçe'yi Galatasaray'ı seyretmek için bekleyen. Biz kendi programımız üzerinden gideceğiz. Rakibimiz kimle çıkar? İsterse çıkmaz, ister farklı bir şey olur. Benim diyecek bir şeyim yok burada. Rakibimizin kararı. Bizim ana düşüncemiz çıkıp kendi kadromuzla maçı oynamak. Lig nasılsa Süper Kupa da aynı şekilde bizim için oldukça önemli."