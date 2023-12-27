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  • Okan Buruk gözünü Süper Kupa'ya dikti: Bu kez onları yeneceğiz
Spor

Okan Buruk gözünü Süper Kupa'ya dikti: Bu kez onları yeneceğiz

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ve futbolcular Süper Kupa için oldukça iddialı. Sarı kırmızılı ekip, derbide Fenerbahçe'ye karşı üstün oynadığını ve bu sefer galip gelerek kupayı alacaklarına inanıyor.

Sabah27 Aralık 2023 Çarşamba 10:39 - Güncelleme:
Okan Buruk gözünü Süper Kupa'ya dikti: Bu kez onları yeneceğiz
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Fenerbahçe ile Kadıköy'de berabere kalan Galatasaraylı oyuncular, "Kupayı bırakmayız" diyerek Okan Buruk'a galibiyet söz verdi.

Fenerbahçe ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, takıma bir gün izin vermişti. Dinlenen sarı-kırmızılı futbolcular Florya'da toplanarak moralli bir şekilde Süper Kupa hazırlıklarına başladı. Perşembe günü Suudi Arabistan'ın yolunu tutacak Galatasaray Riyad'da kampa girecek ve Cuma günü Al-Awwal Park'ta Fenerbahçe ile bir kez daha karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takımda hedef galibiyet...

ELİMİZDEN KAÇIRDIK

Kadıköy'den golsüz beraberlikle ayrılan oyuncular dünkü idmanda Okan Buruk'a "İlk maçta rakibi elimizden kaçırdık ama kupayı bırakmayız" diyerek galibiyet sözü verdi.

"SİZE GÜVENİYORUM"

Teknik direktör Okan Buruk da "Ligdeki derbide penaltımız verilmedi ama bu kez onları yeneceğiz. Size güveniyorum" diye konuştu.

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